19.01.2026 10:17

Тази година, на 27 януари, се навършват 270 години от рождението на Моцарт. По този повод в петък, на 23 януари от 18.30 часа в зала „Сливен“, Сливенският симфоничен оркестър ще изнесе концерт „Моцарт на 270“.

В празничната програма са подбрани творби изцяло от Моцарт, а специални гости на събитието ще бъдат кларинетистът Боян Иванов и маестро Диан Чобанов.

Някои от най-известните си творби Моцарт пише още като младеж. Сред тях са Дивертименто за струнни във фа мажор KV 138 и Симфония 29 в ла мажор, които въпреки младостта на автора, носят неговия отличителен почерк.

Цените на билетите остават непроменени – 7,67€ (15лв.). Може да бъдат закупени предварително: онлайн на epaygo.bg; от касата на зала „Сливен“ всеки делничен ден от 10 до 13 и от 15 до 17 часа или от всички каси на EasyPay.