Сливен открива спортния календар по борба с държавния личен шампионат

19.01.2026 13:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 45

Мъжете и жените откриват спортния календар по борба в България с държавния личен шампионат, който ще се проведе в Сливен на 20 януари (вторник). В Града на сините камъни се очакват най-добрите български състезатели от всички клубове в страната, които ще се борят не само за шампионските титли, но и за място в националния отбор.

Надпреварата има ключово значение, тъй като резултатите от шампионата ще бъдат определящи за участието на българските борци на Европейското първенство, което ще се проведе през април в Тирана, Албания.

Във вторник, 20 януари, ще се състезават мъжете и жените в свободния стил, като стартът е от 10:00 часа в зала „Васил Левски“. Техническата конференция ще се проведе ден по-рано – на 19 януари от 17:00 часа в залата на Станка Златева, разположена в съседство. Финалните срещи са предвидени за следобедните часове.

В сряда на тепиха ще излязат класиците, като и при тях стартът на срещите е от 10:00 часа.

Шампионатът продължава и в следващите дни с двубоите при подрастващите. На 22 януари ще се проведат срещите при момчетата в свободния стил, на 23 януари – момчетата в класическия стил, на 24 януари ще се състезават кадетите и кадетките в свободния стил, а на 25 януари – кадетите в класическия стил.

За първи път държавното първенство по борба се провежда на едно място за всички възрастови групи, което превръща Сливен в център на българската борба в началото на спортната година.