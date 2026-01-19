19.01.2026 13:32 , Людмила Калъпчиева

Лидерът във временното класиране на ББЛ А Група – Изток – БК „Сливен Баскет“, записа категорична победа над БК „Вълци–Разград“ с резултат 97:69 в среща от редовния сезон. Двубоят се изигра на 18 януари 2026 г. в зала „Васил Левски“ в Сливен.

Домакините наложиха високо темпо още от първите минути и постепенно изградиха солидна преднина, разчитайки на агресивна защита и ефективна игра в подкошието. Въпреки опитите на гостите да поддържат интригата през първата част, „Сливен Баскет“ контролираше развоя на срещата и на почивката вече разполагаше с комфортен аванс.

През второто полувреме лидерите в класирането демонстрираха дълбочина в състава и отлична ротация, като увеличиха разликата след поредица от бързи атаки и точна стрелба от дистанция. Това окончателно сломи съпротивата на „Вълци–Разград“, които не успяха да намерят ритъм нито в защита, нито в нападение.

Въпреки загубата, тимът от Разград запазва третото си място във временното класиране с актив от 8 победи и 4 загуби и остава сред основните претенденти за челните позиции в Източната група. За „Сливен Баскет“ успехът затвърждава лидерската позиция и амбициите за силно представяне до края на редовния сезон.