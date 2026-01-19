В Сливен на 26 януари ще има безплатни онкологични консултации

19.01.2026 13:37 , Людмила Калъпчиева

На 26 януари 2026 г. (четвъртък) в Сливен ще се проведат безплатни онкологични консултации за хора с вече установена диагноза рак или нужда от второ медицинско мнение. Инициативата ще се реализира в МБАЛ „Хаджи Димитър“, намираща се на ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ № 5, с начален час 09:00 ч.

Консултациите ще бъдат водени от доц. Кирил Желев – специалист с придобити две специалности в областта на онкологията и лъчетерапията, който ще осигури второ мнение и съвети на пациенти, вече диагностицирани с онкологично заболяване.

Желаещите да се възползват от безплатните консултации трябва да направят предварително записване на телефон 044 618 200. От лечебното заведение препоръчват на пациентите да носят актуални образни изследвания и медицинска документация, за да може специалистът да прегледа пълна информация за случая.

Такива инициативи имат за цел да подобрят достъпа до специализирана медицинска консултация, да осигурят подкрепа и насоки за пациенти с онкологични заболявания и да повишат обществената осведоменост за значението на ранната диагностика и адекватното лечение.