Кметът Стефан Радев ще участва в Петата среща на върха на мрежата B40 в Загреб от 25 до 27 януари. Темата на разговорите е „Градовете като двигатели на устойчивото развитие“, с фокус върху зеления преход, устойчивите и интелигентни градове, културните и творческите индустрии, туризма и междуградското сътрудничество.

В рамките на форума е предвидена и кръгла маса на тема: „Градовете като стълбове на демократичната устойчивост“. Участие ще вземат политически лидери от членове на мрежата B40. Ще бъде организирана интерактивна дискусия, на която ще се обмени опит и ще се споделят примери за демократични практики в градовете.

Целта на B40 е да се насърчат сътрудничеството и сближаването на градовете чрез разработване на общи решения за конкретни теми. Мрежата е създадена, стъпвайки на опита на международни инициативи като C40, G20, G7. B40 се управлява на ротационен принцип – всяка година град от нея е председателстващ, като неговият кмет изпълнява ролята на президент.

Община Сливен се включи в Мрежата на балканските градове през 2022 година.