Община Сливен съобщава, че започнаха 72–часови проби на нов пешеходен светофар на булевард "Георги Данчев". Става дума за пешеходния участък при пресечката с ул. „Мур“. Там се измества досегашната пешеходна пътека, която беше непосредствено при излизане от кръговото движение на „Розова градина“. Тя вече ще бъде на 30 метра от старото си местоположение, при пресечката с ул. "Мур".

"Призоваваме гражданите да преминават през участъка с повишено внимание и да се съобразяват с новата пешеходна светофарна уредба, пътни знаци и пътна маркировка, тъй като в района е въведена нова организация на движение", съобщиха от отдел "Техническа инфраструктура".