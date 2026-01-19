Община Сливен има нов главен счетоводител

19.01.2026 14:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 80

Милена Маринова е новият главен счетоводител на Община Сливен. Работи от 14 години в сферата на бюджетирането. Идва от Регионалната дирекция по горите. Маринова встъпи в длъжност директор на дирекция „Счетоводство и контрол“ на мястото на Таня Бояджиева, която работи в Общината повече от 40 години и се оттегля в пенсия.

„Обемът на работа е голям, но e нормално и не е толкова стряскащо. Трябва малко време, но преходът не е труден заради помощта, която ми оказват всички колеги, за което им благодаря“, каза Маринова.