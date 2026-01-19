Фотографи от Сливенска епархия сред отличените на Рождественския фотофестивал „С нами Бог“

19.01.2026 14:50 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 51

По инициатива на Пловдивската света митрополия през декември 2025 г. в град Пловдив се проведе Рождественският фотофестивал „С нами Бог“ - значимо духовно-културно събитие, посветено на сиянието на православната вяра, отразено чрез езика на фотографията.

Фестивалът се състоя в периода декември 2025 – януари 2026 г. и обедини четири основни формата: международен фотоконкурс, фотоизложба и официална церемония по награждаване, мастърклас и благотворителен фотоаукцион. Всички фестивални събития бяха насочени към срещата между вярата, културата и съвременното визуално изкуство и се проведоха в град Пловдив, като централна фестивална локация бе Домът на културата „Борис Христов“.

Централно място във фестивала зае международният фотоконкурс „С нами Бог“, който предизвика изключително голям интерес. В него взеха участие над 350 автори от 17 държави, представили повече от 2000 фотографии. Сред участниците имаше както професионални фотографи от информационни агенции, църковни институции и епархии на Българската православна църква, така и любители, търсещи чрез фотографския образ път към духовността и християнския смисъл.

Особено радостен и значим факт за Сливенска епархия е, че три фотографии от автори, свързани с нейния духовен и културен живот, бяха отличени от професионалното жури на конкурса. Това признание свидетелства за високото художествено и духовно ниво на тяхната работа и за живото присъствие на епархията в съвременното православно визуално изкуство.

Сред отличените автори са:

Виктория Учикова – фотограф на Сливенска епархия;

Стоян Чайков – фотограф на община Царево;

Тоти Баджаков – фотограф на община Тунджа.

Техните фотографии се отличават с чувствителност към литургичното пространство, внимание към човешкото присъствие в Църквата и благоговейно отношение към свещеното.