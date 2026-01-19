AMD представи своята Програма за AI разработчици

AMD стартира AI Developer Program. Тя представлява обединен хъб с ресурси, чиято цел е да ускори разработката на AI решения върху AMD хардуер.
Програмата включва:
• Помощ от AMD Developer Cloud за обучение на модели, бенчмарки и бърза итерация в разработките
• Форум само с покани с директен достъп до AMD инженери и сътрудничество между колеги
• Структурирани учебни пътища и технически ресурси чрез AMD AI Academy
• Предимства само за членове, като семинари, консултации и възможности за представяне на проекти
Стартирането е първата стъпка от по-широката инициатива на AMD за разширяване на глобалната екосистема от разработчици и по-достъпен високопроизводителен изкуствен интелект.