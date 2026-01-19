Сливен, кратки вечерни новини, 19.01.2026 г., понеделник

19.01.2026 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Фотографи, свързани със Сливенска епархия, бяха сред отличените участници в Рождественския фотофестивал „С нами Бог“, проведен по инициатива на Пловдивската света митрополия.

Община Сливен вече има нов главен счетоводител – Милена Маринова.

Община Сливен започна 72-часови проби на нов пешеходен светофар на булевард „Георги Данчев“ при пресечката с ул. „Мур“.

На 23 януари от 18:30 ч. в зала „Сливен“ ще се проведе концертът „Моцарт на 270“.

Младежката форум-театрална трупа „Свободни електрони“ от Сливен ще представи на 28 януари в малката зала на ДНА представлението “Цената да си готин”.

На 18 януари се навършиха 91 години от рождението на поета Дамян Дамянов.

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“ в Сливен извършват имплантация на пейсмейкъри от миналата година.