Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 19.01.2026 г.

19.01.2026 11:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 34

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.01.2026 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен са задържали извършител на серия кражби от леки автомобили. В кратък период от време, от края на 2025 година и началото на 2026 година, в районното управление са получени сигнали за кражба на различни до вид и стойност вещи от паркирани на територията на град Сливен леки автомобил. По случаите са образувани шест досъдебни производства и е започната работа по четири заявителски материали. В резултат на проведените издирвателни и процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция“ извършителят е установен. Той е мъж на 47 години, криминално проявен и осъждан, задържан е на 16 януари. При последвалите процесуални действия в обитаваното от него жилище в град Сливен са намерени и иззети вещи, имащи отношение към заявените престъпления. Иззети са още и опаковки с вещества, които при теста за наркотици са дали положителен резултат. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава от служители в отдел „Разследване“ и сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен.

32-годишен водач на лек автомобил „Форд Фокус“ е хванат да управлява след употреба на алкохол много над допустимото. Проверката е извършена на 17 януари, около 22,55 часа, на бул. „П. Хитов“ в град Сливен. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,70 промила/. Мъжът е задържан за 24 часа. Издаден му е талон за медицинско изследване. Образувано е бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 18.01.2026 г., в 23,08 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в комин на къща, намираща се на ул. „Райна Княгиня“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е гредоред. Спасена е сградата. Най-вероятната причина за възникване на пожара е строителна неизправност-неизмазано коминно тяло.

На 18.01.2026 г., в 03,02 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в лек автомобил „БМВ“, в сливенското село Гергевец. Произшествието е ликвидирано от един екип ва РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Автомобилът е унижен. Спасени са един лек автомобил и една сграда. Причината за пожара са в процес на установяване.