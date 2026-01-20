20.01.2026 09:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 14 минути | 0

Днес жителите на котленските села Филаретово и Ябланово отбелязаха с възпоменателен митинг 41 години от насилствената смяна на имената на българските турци. Проявите бяха организирани от Община Котел и кметствата на двете населени места и събраха жители на общината, представители на местната власт, официални гости от страната и чужбина, които отдадоха почит към паметта на пострадалите.

В 11:00 часа пред мемориалната чешма в с. Филаретово бяха поднесени венци и цветя, последвани от едноминутно мълчание в знак на признателност и съпричастност. Час по-късно възпоменателните прояви продължиха и в с. Ябланово.

По време на митинга кметът на Община Котел Коста Каранашев подчерта, че „на тази дата всяка година сме тук, за да дадем почитта си към всички, които бяха потърпевши от един срамен акт в българската история – т.нар. Възродителен процес“. Той изтъкна, че миналото трябва да бъде помнено, „за да не допускаме грешки в нашето бъдеще“.

Кметовете на Ябланово и Филаретово – Хасан Дуралиев и Нурие Бекирова, определиха годишнината като „ден на памет, почит и дълбоко осмисляне“, който напомня за цената на човешкото достойнство, свободата и правото на идентичност.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Котел и неговият екип, общински съветници, народни представители, кметове на общини и населени места, както и представители на граждански организации. Възпоменателният митинг бе уважен и от официални гости от Република Турция, сред които генералният консул на РТ в Бургас Толга Оркун, кметът на община Ергене Мюге Йълдъз Топак и нейните заместници Тургут Шентюрк и Мехмед Еркул, председателят на градския съвет на Ергене Ерсин Коджа, заместник-кметът на Чорлу Гюнер Четин и други представители.

В края на церемонията в Ябланово присъстващите се преклониха пред паметната плоча в центъра на селото, на която са изписани имената на 55 жители, репресирани по време на Възродителния процес – символ на паметта и необходимостта историята да бъде помнена и предавана на следващите поколения.