Младежка форум-театрална трупа „Свободни електрони“ с премиера на ново представление

20.01.2026 09:05

Младежка форум-театрална трупа „Свободни електрони“, която е част от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс-Сливен, се отправя към поредното си предизвикателство. Младите таланти са подготвили премиера на ново форум-театрално представление. Събитието ще се проведе в малката зала на Военния клуб на 28 януари от 19:31 часа. Входът е безплатен, но зрители ще се допускат само с електронни покани, с които могат да се сдобият чрез лично съобщение до Фейсбук или Инстаграм страниците на „Свободни електрони“.

„Цената да си готин“ по провокиращ и лесен за възприемане начин онагледява вредата от стремежа на всяка цена да бъдеш приеман за „готин“ от връстниците си. Да се опитваш да подражаваш на „модерното“ сред ученическите компании, дори когато това работи срещу собствените ти, все още крехки ценности. Или пък не… Ние не съдим. Само даваме различни гледни точки в безопасна среда.

Краят на спектакъла, по правило във форум-театъра, е пагубен за някои от персонажите.

Дали обаче може да се промени случващото се така, че финалът да е позитивен? Това зависи само и единствено от публиката, която трябва да даде решението на заложения проблем. Всеки от зрителите може да се включи и да опита да нареди ребуса по начин, който поне отчасти да предотврати фаталния край.

Линк към Фейсбук страница на събитието: https://www.facebook.com/events/1407436241075589