Епидемиологична обстановка в област Сливен към 19.01.2026 г.

20.01.2026 09:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 90

За периода 12.01.-18.01.2026г. в област Сливен се отчита леко намаляване на интензивността на епидемичния процес по отношение на Грип и ОРЗ, като общата респираторна заболяемост е 148,22 на 10 000 души население спрямо 161,00 на 10 000 души население за периода 05.01-11.01.2026г. По-висок брой заболели има във възрастовите групи 0-4 години и 5-14 години. Пациенти с усложнения от грип се хоспитализират.

Не са достигнати епидемични нива на интензивност на епидемичния процес.

През изминалата седмица от изследваните в Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ към НЦЗПБ гр. София проби на болни са изолирани грипни вируси тип А (H3N2) и единични случаи на респираторно-синцитиален вирус и парагрипен вирус 3.

РЗИ-Сливен ежедневно събира данни за заболели от Грип и ОРЗ от сентинелните практики и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки.

Причинителите на острите респираторни заболявания и на грипа се разпространяват основно по два начина – от човек на човек и при контакт със замърсени повърхности или предмети.

Някои хора са изложени на по-голям риск от тежко боледуване. Сред рисковите групи са бременни жени; лица с белодробни заболявания; възрастни, особено над 65 г.; малки деца, особено под 5 г.; новородени, особено недоносени и тези под 6-месечна възраст; хора с хронични заболявания, в т.ч. и имунокомпрометирани.