В ОУ „Елисавета Багряна“ Космосът оживя… и то в класните стаи

20.01.2026 09:32 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Четвъртокласниците се превърнаха в истински астрономи и инженери, като създадоха впечатляващи и нестандартни проекти на Слънчевата система.

С много въображение, сръчност и любопитство децата „построиха“ планети от картон, пластилин, топки стиропор, прежда, 3D конструкции, рециклирани материали и дори светлини. Всяка Слънчева система беше уникална – с въртящи се орбити, ярки цветове и интересни факти, разказани от учениците в часовете по "Човекът и природата".

Поздравления, ученици! Вие доказахте, че когато знанието срещне въображението, резултатът е… извънземно добър!