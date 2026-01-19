ЗАПОВЕД ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ОДИТОР

19.01.2026 10:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: СБР - Котел | Сливен | преди около 1 ден | 8

ЗАПОВЕД № РД-03-01/19.01.2026г.

На основание на чл.26 от ЗПП г. и във връзка с чл.25 т.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството

НАРЕЖДАМ

ОБЯВЯВАМ стартиране на процедура и утвърждавам документация за „Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за 2025 г. и изготвянето на финансов отчет за дейността на „СБПЛР-КОТЕЛ ЕООД ”, при следните условия:

I.Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона на публичните предприятия и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит / ЗНФО /, закона за счетоводството /ЗС/, Вътрешните правила за избора на регистриран одитор и настоящата конкурсна документация, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможност за участие на всички кандидати.

II. Минималните изисквания към кандидатите:

1. Да са регистрирани одитори / физически лица / или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от ЗНФО.

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърша услугата

3. Да не са извършвали задължителен финансов одит на „СБПЛР-Котел“ ЕООД в продължение на повече от 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заверено копие от валиден документ, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на регистрираните одитори като специализирано одиторско предприятие от ЗНФО.

• Декларация от регистриран одитор, за участието му за времето аа целия период на изпълнение на одита - в свободен текст.

• Декларация за конфендициалност - в свободен текст

• Ценова офарта с включеноДДС.

• Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността/ по преценка на кандидатите /.

IV . Начин на провеждане на конкурса.

• Вид на процедурата – конкурс. До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по т.II и т.III от настоящата Заповед.

• Критерий за оценка на предложенията-най- ниска предложена цена.

• Срок за изпълнение на одита- до 30.06.2026г

V. Конкурсната документация се подава в деловодството на гр. Котел, ул. „Изворска“ № 85, всеки работен ден от 09.00 ч – до 15.00 ч. в срок от 19.01.2026 г. -19.02.2026 г., като се входира лично или чрез упълномощено лице.

Другите методи за подаване на документи са чрез Български пощи или доставчик на спедиторски услуги, на посочения адрес или на e mail: dsbr_kotel@abv.bg, подписано с електронен подпис.

Предложенията за участие в конкурса се адресират до управителя на „СБПЛР-Котел“ ЕООД и се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одит за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на „СБПЛР - Котел“ ЕООД гр. Котел за 2025 г.

VI.Други допълнителни условия:

1. След изтичане на срока за получаване на оферта комисия, която е определена със заповед на Управителя на ЛЗ, ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците.

2. Срок на валидност на офертата 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

3. Срок за изпълнение на одита до 30.06.2026г.

За допълнителна информация - e mail: dsbr_kotel@abv.bg; 08888710276; 0877300765

Управител на СБПЛР-Котел ЕООД

Д-р Григор Малев