20.01.2026 11:47 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 36 минути | 30

Областният управител Чавдар Божурски бе удостоен с почетен медал „140 години от Сръбско-българската война“. Отличието от министъра на отбраната Атанас Запрянов е придружено с грамота. То беше връчено от подполковник Маргарит Шуманов, началник на Военно окръжие - Сливен. Церемонията се проведе днес (20 януари) в сградата на Областна администрация Сливен.

Сред мотивите за награждаването на Чавдар Божурски са неговата активна дейност и постигнатите високи резултати за съхранението на военноисторическото наследство на Република България, за устойчиви постижения в дейностите по проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници, за принос при попълването и актуализирането на Националния регистър на военните паметници и по повод 140 години от победите на Българската армия в Сръбско-българската война.

Подполковник Шуманов изказа и личната си благодарност на областния управител за съдействието при конкретни казуси и изрази надежда, че добрата съвместна работа ще продължи.

Чавдар Божурски благодари за отличието и потвърди своя ангажимент за сътрудничество и занапред.

На награждаването присъстваха още майор Върбан Вачев, заместник-началник на Военно окръжие - Сливен, служители от Окръжието и Областна администрация Сливен.