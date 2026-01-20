Младежка награда „Карл Велики“ за 2026 г.: Европейският парламент набира кандидатури

20.01.2026 12:38 , Людмила Калъпчиева

Европейската младежка награда „Карл Велики“ дава възможност на кандидатите да получат подкрепа за проекти, насочени към младите хора.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ цели да отличи проекти, направлявани от млади хора, които утвърждават демокрацията, насърчават активното гражданско участие и сплотяват общности.

Наградата отбелязва важната роля, която изпълняват младите хора всеки ден, за формирането на обща европейска идентичност и определянето на бъдещето на Европа.

Как може да се кандидатства

Наградата е насочена към млади хора на възраст между 16 и 30 години, които живеят в ЕС и кандидатстват с проекти, които променят тяхната общност или имат по-голям мащаб. Те могат да кандидатстват за Европейската младежка награда „Карл Велики“ до 2 февруари в 23:59 часа централноевропейско време.

Младите хора могат да представят своя проект или от тяхно име, или от името на организация или група млади хора.

Как протича изборът на победители

Всички представени проекти първо ще бъдат оценени от национални журита, които ще изберат по една номинация от всяка страна. Тези национални победители ще бъдат поканени в Аахен, Германия, на 12 май, където ще бъдат обявени трите най-добри проекта на ниво ЕС.

Проектите на първо, второ и трето място на европейско ниво ще бъдат избрани измежду 27-те национални победители от европейско жури. Лауреатите ще имат възможност да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург, а на един представител на тези проекти ще бъде предложено да изкара стаж в Европейския парламент.

Младежката награда „Карл Велики“

Европейският парламент и Фондацията за Международната награда „Карл Велики“ на Аахен връчват Европейската младежка награда „Карл Велики“ всяка година, за да подкрепят реализирането на младежки проекти със силно европейско измерение.

Наградата за първо място е 7 500 евро, за второ място е 5 000 евро, а за трето място – 2 500 евро.

Общо 7 150 проекта са кандидатствали за наградата от нейното стартиране през 2008 г.

Младежката награда „Карл Велики“ в социалните мрежи

Научете повече за конкурса и се включете в дискусията с хаштага #ECYP2026:

