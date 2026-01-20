Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 20.01.2026 г.

20.01.2026 12:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 53

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 19.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 20.01.2026 Г.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са задържали мъж на 23 години за нарушаване на ограничителна заповед. Сигналът е получен на 19 януари, около 20,00 часа, от майката на задържания. Той е нарушил заповед на Районен съд- Нова Загора да не я доближава на по-малко от 30 метра. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти на РУ-Нова Загора работят по сигнал за взломна кражба от частен имот в новозагорския квартал „Шести“. За времето от 24 декември миналата година до 19 януари неизвестен извършител е проникнал в имота и е извършил кражба на златни накити. По данни на заявителя са откраднати около 200 грама. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 19.01.2026 г., в 14,55 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Фолксваген голф“. Инцидентът е станал по време на движение на пътя между селата Караново и Крива круша. Произшествието е ликвидирано от едни екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Унищожен е автомобилът. Причината за пожара е техническа неизправност- теч на гориво върху нагрети повърхности в двигателния отсек.