20.01.2026 13:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 33 минути | 32

В понеделник членове на ЕП и членове на Европейската комисия проведоха среща, с която стартира работата по предложението за регламент за националните и регионалните планове за партньорство.

В понеделник, 19 януари, комисиите на ЕП по бюджети (BUDG), регионално развитие (REGI) и селско стопанство (AGRI) обсъдиха предложението на Европейската комисия за комбиниране на регионални, селскостопански и други фондове в национални „пакети“ (т.нар. национални и регионални планове за партньорство) в дългосрочния бюджет на ЕС (МФР) за периода 2028—2034 г. с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито (ресор сближаване и реформи) и комисарите Пьотър Серафин (ресор бюджет) и Кристоф Хансен (ресор селско стопанство). Можете да гледате дебата отново тук.

Карло Реслер (ЕНП, Хърватия), докладчик от комисията по бюджети, заяви: „Започваме законодателната работа по регламента, който ще определи как ще се управлява почти половината от следващия (дългосрочен) бюджет на ЕС. Чрез обединяването на различни области на политиката — от рибарството и продоволствената сигурност до управлението на границите и социалната политика в единни национални планове, предложението представлява най-мащабната промяна в управлението на фондовете на ЕС до момента и един от най-чувствителните от политическа и стратегическа гледна точка елементи на новата многогодишна финансова рамка. Ето защо това ще бъде истински повратен момент.“

Андрей Новаков (ЕНП, България), докладчик от комисията по регионално развитие, заяви: „780 милиарда евро в рамките на националните и регионалните планове за партньорство представляват „меката сила“ на ЕС. Но Европейският парламент трябва да гарантира, че плановете са по-скоро регионални, отколкото национални, по-сплотени, отколкото разделящи, по-гъвкави, отколкото ограничаващи. Време е правилата да бъдат написани съвместно с регионите, градовете и селските райони. В свят на безредици регионалната политика на ЕС е сигурно убежище за общините, градовете и селските райони, тъй като инвестициите се оценяват, когато са необходими. Защото ЕС е уважаван и се помни, когато е на място.“

Елси Катайнен (Renew, Финландия), докладчик от комисията по земеделие и развитие на селските райони, заяви: „На път сме да обсъдим основополагащо законодателство, тъй като настоящото предложение съдържа около 44% от общия бюджет на многогодишната финансова рамка (МФР) и промяната в обичайната структура на МФР е значителна. За мен е важно да се гарантира продължаването на финансирането за селското стопанство и развитието на селските райони. На първо място, финансирането за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде поне запазено на равнището на настоящото финансиране на ОСП в реално изражение. Освен това трябва да бъде осигурено финансиране на програмите, изпълнявани чрез първия и втория стълб на настоящата обща селскостопанска политика.

„Надявам се, че ще имаме открити и ориентирани към компромиси преговори, при които наистина търсим широк консенсус в рамките на Парламента.“

Контекст

Законодателното предложение беше внесено от Европейската комисия на 16 юли 2025 г. като част от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028—2034 г.

Успоредно с работата си по секторните предложения Европейският парламент подготвя и междинен доклад преди започването на преговорите с правителствата на държавите членки по предложението на Европейската комисия за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който се очаква да бъде приет по време на пленарната сесия на 25-29 май 2026 г.