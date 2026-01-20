БЧК - Сливен организира курс за водни спасители от 9 март 2026 година

20.01.2026 15:13 , Людмила Калъпчиева

ОБЯВА

БЧК – Сливен организира провеждането на курс за водни спасители на басейн и водни спасители на плаж от 09.03.2026г.

„Воден спасител на басейн” – такса 200 евро.

„Воден спасител на плаж” – такса 250 евро.

Курсът е с продължителност 7 седмици.

БЧК – Сливен и Дружеството на водния спасител са с традиции в подготовката на водни спасители на плувни басейни и море.

Издадените от нас сертификати важат в ЕС.

Записване в ОблС на БЧК на ул. “ Ген. Столипин ” № 5 до 06.03.2026г.

За справки: тел. 044/625133, 0886518760