Повишава се заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип в област Сливен, но стойностите са около средните за страната. Това заяви в интервю за Канал 6 д-р Милена Ченкова, началник на отделението по Инфекциозни болести в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

По данни на РЗИ-Сливен в края на миналата седмица заболеваемостта в областта е 148,2 на 10 000 души. В сравнение с останалите региони към момента болните са около средния брой за страната, каза д-р Ченкова и допълни, че превантивни мерки се вземат, когато стойностите достигнат 200 на 10 000 души. Когато обаче ръстът на болните е от 200 до 240 на 10 000 се обявява грипна епидемия.

Както в страната, така и в област Сливен тази година преобладава грип Тип А, с подщам H3N2, обясни д-р Ченкова. „Това е вирус с много къс инкубационен период, до три дни. Репродуктивното число на заразяване при него е по – високо. Ако в предишни години е било до 3-4 души, то сега един човек заразява до 4,5 – 6 души. Рисковите групи остават малките деца и възрастните над 65 години, особено тези с хронични заболявания. Освен грип циркулират и други вируси, сред които и Ковид, но той преминава без усложнения и много рядко се налага хоспитализация“, каза още специалистът. Според нея заради безплатните противогрипни ваксини за хора над 65 години усложненията в тази възрастова група са много малко.

Д-р Ченкова обясни и симптомите на различните вируси в момента. „Грипът започва рязко, в рамките на часове. Има повишена температура до 39 – 40 градуса, със силна отпадналост, болки в мускулите, остри болки в гърлото и внезапна хрема. Симптомите на Ковид се проявяват постепенно. При него се наблюдават лека отпадналост, дразнене на гърлото, леки болки в гърба, а температурата рядко надвишава 39 градуса. При настинката също има по – дълъг период на проява на симптомите, но за да сме сигурни и да се назначи правилното лечение е необходимо да се направи тест, който да установи причината за състоянието на пациента“, обясни д-р Ченкова. Тя отново призова да не се пристъпва към самолечение, за да се избегнат усложнения и възстановяването да стане максимално бързо.