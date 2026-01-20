Сливен, кратки вечерни новини, 20.01.2026 г., вторник

20.01.2026 16:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски бе отличен с почетен медал „140 години от Сръбско-българската война“ от министъра на отбраната Атанас Запрянов.

През периода 12–18 януари 2026 г. в област Сливен се наблюдава леко намаляване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен вече се поставят пейсмейкъри, а процедурите се извършват успешно под ръководството на д-р Ивелин Самра, началник на Отделението по кардиология.

Фотографи, свързани със Сливенска епархия, бяха сред отличените участници в Рождественския фотофестивал „С нами Бог“, проведен по инициатива на Пловдивската света митрополия.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2024 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в Сливен показват, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение възлиза на 36 580 души.

В Сливен се проведе първото събитие на новосъздадения женски клуб "Queen Space of Sliven", под надслов „Брънч и Вижън Борд“.

БК „Сливен Баскет“ записа убедителна победа със 97:69 над БК „Вълци-Разград“ в мач от редовния сезон на ББЛ А Група – Изток, изигран на 18 януари 2026 г. в зала „Васил Левски“ в Сливен.