ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ ПРАЗНУВА

, Мая Койчева (ПХГ )

Дамянови дни

На 18 януари се навършиха 91 години от рождението на Дамян Дамянов. Хуманитарната гимназия отбеляза своя патронен празник с поредица от инициативи, които традиционно наричаме Дамянови дни.

В чест на празника, на 14 януари в галерия „Май“ бе открита изложба с творби на ученици на гимназията под надслов „Модернистични импровизации“. Изложбата е вдъхновена и реализирана от Илиян Урумов – учител по изобразително изкуство на учениците от VIII до X клас в гимназията и може бъде видяна до 24 януари.

На 19 януари ученици, учители и служители на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, след шествие по главната улица, поднесоха цветя пред паметната плоча на поета. От 13:00 часа в зала „Май“ започна най-вълнуващата част на празника – конкурсът за рецитаторско майсторство „Магията на Дамяновото слово“. Бяха връчени и наградите от конкурсите за лично творчество на ученици и учители. Тази година темите на конкурсите бяха свързани с творчеството на Дамян Дамянов и Надежда Захариева.

На 20 януари с рецитал по стихове на поета ученици от гимназията зарадваха членовете на пенсионерски клуб „Дамян Дамянов“, с което завършихме поредицата от празнични прояви.

