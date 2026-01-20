20.01.2026 21:36 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Учениците от ОУ „Панайот Хитов“ с голямо желание и ентусиазъм участват в групата по занимания по интереси „Роботко“ с ръководител Мартиана Димова. В приятна и подкрепяща среда децата развиват своите умения, откриват нови таланти и обогатяват знанията си чрез разнообразни и интересни дейности.

Най-малките ученици усъвършенстват уменията си за пространствена ориентация и логическо мислене с помощта на подови работи. Подреждат блокове и с последователни действия в електронна среда, постигат поставените цели.

Учениците работят както в малки, така и в по-големи групи, учат се да си помагат, да споделят идеи и заедно да откриват решения на възникнали проблеми. В процеса на работа те изграждат умения за екипност, търпение и взаимно уважение.

Макар и малки, учениците учат важен житейски урок – че с постоянство и упоритост усилията винаги се възнаграждават.