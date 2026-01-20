Знанието като приключение: Интерактивен урок „Планета Земя“ в ОУ „Панайот Хитов“

20.01.2026 21:41 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Учениците от 4. клас на ОУ „Панайот Хитов“, под ръководството на г-жа Стефанова, децата се потопиха в темата „Планета Земя“, съчетавайки творчество, наука и съвременни технологии.

Четвъртокласниците с ентусиазъм представиха своите индивидуални проекти, демонстрирайки завидни знания за екосистемите и грижата за околната среда. Чрез своите творби те показаха не само какво са научили, но и личното си отношение към опазването на природата.

Кулминацията на урока бе обобщаването на знанията чрез популярната образователна платформа Kahoot. Състезателният елемент внесе допълнителна емоция и активност в класната стая, като учениците затвърдиха наученото по забавен и увлекателен начин.

Урокът премина в атмосфера на сътрудничество и любопитство, доказвайки за пореден път, че когато образованието е интерактивно, то престава да бъде просто задължение и се превръща в приключение.