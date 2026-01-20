Рисуване по усещане

Днес учениците от ЦОУД 3. и 4. клас под ръководството на своя учител Борислава Узунова, се потопиха в едно вълнуващо и нестандартно приключение.
Те се подредиха в редици, като всеки постави лист на гърба на другарчето пред себе си. Предизвикателството беше голямо: последното дете започва да рисува, а детето пред него трябва да „разчете“ движението на молива по гърба си и да пренесе същото изображение върху своя лист.
Чрез това забавно предизвикателство учениците не само се забавляваха, но и усъвършенстваха своята сензорика и концентрация, чрез фокусиране изцяло върху фините тактилни усещания (допира), засилвайки връзката между сетивата и мисълта.
Учениците разбраха колко е важно да бъдат внимателни към другия и затвърдиха доверието помежду си изграждайки по-силна емоционална връзка.
Споделеният процес и общата радост предизвикаха много смях и вълнение.