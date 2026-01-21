Д-р Васислав Петров с поздрав за Деня на родилната помощ - Бабинден

21.01.2026 08:09 , Връзки с обществеността

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"

Уважаеми колеги от Родилно отделение и Отделението по неонатология в МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен",

По случай Бабинден – празника на родилната помощ – изказвам своята дълбока благодарност и признателност към всички вас, които с професионализъм, човечност и всеотдайност се грижите за най-ценното – живота.

Вашият труд е изпълнен с отговорност, търпение и съпричастност. Вие сте първите, които посрещат новия живот, и хората, които вдъхват спокойствие и сигурност на майките в един от най-важните моменти в живота им.

Пожелавам ви здраве, сили, удовлетворение от работата и много щастливи мигове, свързани с радостта от новородените деца.

Нека уважението към вашата професия и значимостта на вашата мисия бъдат винаги заслужено признати.

Честит Бабинден!

Д-р Васислав Петров - директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен"