СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 21.01.2026

1 05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН основно
3 05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше
4 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно
5 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
6 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
7 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
12 06.1.2026 г. 23.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
13 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно
14 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
15 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно/основно
16 07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
17 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПОМОЩНИК-ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
19 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
20 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно/основно
23 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТКТУРА СЛИВЕН висше
24 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
25 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно
29 12.1.2026 г. 12.2.2026 г. 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
31 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
32 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
33 04.2.2026 г. 04.2.2026 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ СЛИВЕН средно
35 02.2.2026 г. 22.1.2026 г. 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
36 09.2.2026 г. 05.2.2026 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
38 14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 3 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ СЛИВЕН средно
40 14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно
42 02.4.2026 г. 30.1.2026 г. 1 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН СЛИВЕН средно
43 22.1.2026 г. 21.1.2026 г. 1 ОГНЯР БЯЛА средно
47 02.2.2026 г. 21.1.2026 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше
48 02.2.2026 г. 21.1.2026 г. 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
49 19.1.2026 г. 19.2.2026 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно
50 20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно
51 20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше