Тома Томов – инженер-физик и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ще гостува в Котел на 23 януари (петък) от 15:30 часа. Срещата ще се проведе в залата на Общински съвет – Котел, където лекторът ще представи две научнопопулярни лекции на актуални и значими теми – „40 години Чернобил“ и „Мястото на физиката в медицината“.

През 2026 година се навършват 40 години от аварията в Чернобил – най-тежката ядрена катастрофа в историята на човечеството, станала на 26 април 1986 г. в АЕЦ „Чернобил“. В рамките на първата лекция ще бъдат разгледани причините и последиците от аварията, която засегна територии в Украйна, Беларус, Русия, Източна Европа и Скандинавия, доведе до евакуацията на стотици хиляди хора и причини дълготрайно радиоактивно замърсяване.

Втората лекция ще бъде посветена на ключовата роля на физиката в съвременната медицина. Чрез достъпни примери инж. Томов ще покаже как физичните закони и инженерните решения стоят в основата на модерната диагностика, лечението и опазването на човешкия живот.

Събитието е подходящо както за възрастни, така и за ученици, и е насочено към всички с интерес към науката, историята, медицината и съвременните технологии. Лекциите ще бъдат поднесени на достъпен език, като е предвидено време и за въпроси и дискусия.

Входът е свободен.