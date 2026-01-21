21.01.2026 10:03 , Людмила Калъпчиева

По повод 148 години от Освобождението на град Котел от османско владичество на 21 януари (сряда) ще се състои ритуал-поклонение, посветено на паметта на героите, участвали в Руско-турската освободителна война.

Възпоменателната церемония ще започне в 10:30 часа пред паметната плоча на котленските опълченци, където ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към всички, отдали живота си за свободата на града.

В рамките на честванията, от 11:30 часа във фоайето на музейна експозиция „Котленски възрожденци“ ще бъде открита изложбата „Свободата на Котел – 148 години по-късно“, която ще представи исторически моменти и паметта за събитията, свързани с Освобождението.

Проявите се организират от Община Котел и Исторически музей – Котел и са израз на почит към историческото минало и героизма на предците, завещали свободата на идните поколения.