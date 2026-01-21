Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 21.01.2026 г.

21.01.2026 10:05 , Людмила Калъпчиева

21.01.2026 10:05 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 20.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 21.01.2026 Г.

Сливен: Криминалисти от ОДМВР-Сливен са иззели близо половин килограм наркотик при ежедневния контрол и противодействие на наркоразпространението.

На територията на област Сливен е в ход специализирана операция с цел установяване на лица, занимаващи се с производство, разпространение и употреба на наркотични вещества. Извършени са проверки на превозни средства и лица в град Сливен.

На 20 януари по време на операцията в 18-годишен младеж от град Сливен са намерени и иззети опаковки, съдържащи суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. По първоначални данни иззетото количество е около половин килограм. Около 02,00 часа на 21 януари служители на РУ-Сливен са извършили проверка на 24-годишен мъж в района на кв. „Българка“ в град Сливен. В него е намерено пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. На 20 януари служители от участък „Надежда“ са проверили 29-годишен водач на лек автомобил „Киа“. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Тримата са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Операцията по линия „Наркотици“ продължава.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН- Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.