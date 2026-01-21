Сливен. Новини от източника. Последни новини

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2024 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 13 минути | 1

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2024 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

Заплата2024

Размер: 81.7KiB | Тип: DOCX

