21.01.2026 10:34

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | България

1144 бебета са родени през 2025 година в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. От тях 16 броя са близнаците. Отчита се спад на новородените с 68 броя спрямо 2024 година, когато са били 1212. Малолетните родилки през миналата година са били 72, а непълнолетните – 152. За това информира началникът на Отделението по акушерство и гинекология в болницата - д-р Диана Гугова.

Рано тази сутрин - на Бабинден, целият екип участва в традиционния ритуал „миене на ръце“ по повод Деня на родилната помощ – 21 януари. Бяха измити ръцете на д-р Диана Гугова и след това на останалите лекари. Персоналът и родилките от всички стаи в отделението, бяха поръсени за здраве със светена вода.

„Всяка година извършваме този ритуал, за да почетем българските традиции, да напомним, че връзката между поколенията е много важна, а появата на нов живот е истински празник“, каза д-р Гугова.

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане и на раждалите жени. Обредността е свързана с отдаването на почит към възрастните, които са „бабували на родилките.

Денят на родилната помощ се празнува от 1951 г. с указ на Народното събрание.