Министър Даниел Митов връчи „Почетно отличие за доблест и заслуги І степен” на директора на ОДМВР-Сливен за професионално проведено тактическо учение „СПРАВЕДЛИВОСТ 2025”

Почетното отличие е най-високото в МВР и се присъжда за заслуги, свързани с изграждане на положителния образ на Министерството на вътрешните работи и спазване правата на човека. Златният медал беше връчен на старши комисар Димитър Величков вчера на тържествена церемония от министър Даниел Митов.

Директорът на Областната дирекция в Сливен получава отличието по предложение на главния секретар на МВР и директора на Главна дирекция „Национална полиция” за успешното провеждане на пълномащабно съвместно тактическо учение с практически действия „СПРАВЕДЛИВОСТ 2025”.

Учението се проведе в началото на месец октомври миналата година и в него се включиха всички институции, участващи в плана за действие при извънредни ситуации, аварии и бедствени положения. Учението бе разгърнато на територията на град Сливен и град Нова Загора, като бе постигната висока степен на взаимодействие между всички участници.