„Благодаря на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за тяхното конструктивно поведение при отварянето на пункта ‘Рудозем-Ксанти’, което е важно за икономическото развитие на българските региони“, заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Вчера на церемонията по въвеждането в експлоатация на пътния участък „Димарио – българо гръцка граница“ присъстваха вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев. Георгиев заяви, че отварянето на пункта е успех, резултат от една година усилена работа на българското и гръцкото правителство, която доведе до завършек на усилията на редица предишни правителства. „Това е материализиране на всички ползи от трансграничното сътрудничество, но също така е директна инвестиция в регионите и от двете страни на границата“, подчерта външният министър. Георгиев акцентира, че отварянето на пункта Рудозем Ксанти е огромна придобивка за родопчани, за всички българи, но и за гръцките съседи в области като транспортна свързаност, инфраструктура, икономика, инвестиции, туризъм и контакти между хората. „Благодарение на усилията на това правителство и на всички, които взеха участие в процеса, това е факт и мога да кажа само честито! Това е едно много голямо външнополитическо, но и вътрешноикономическо постижение“, завърши Георгиев.

Министър-председателят Желязков благодари на гръцкия си колега Мицотакис не само за реализацията на инфраструктурния проект, но и за усилията му за прекратяване на блокадите на българо-гръцките граници. Премиерът добави, че намирането на решение за осигуряване на свободното движение на хора и стоки показва, че когато има политическо доверие между страните в духа на добросъседство, могат да бъдат решени всички тежки проблеми, които се случват във всяка една от страните.