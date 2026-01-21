Регионална библиотека „Сава Доброплодни - Сливен получи като дарение уникално издание

21.01.2026 13:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 2

В първите дни на Новата 2026г. Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“ - Сливен получи като дарение уникалното издание на Масимо

Листри „Най-красивите библиотеки в света“, от управителя на Издателство

„Книгомания“ Илиян Андонов, като „израз на благодарност за доверието,

ползотворното сътрудничество и професионализма при съвместна работа на

двете институции досега“ и пожелание за ползотворно сътрудничество и в

бъдеще.

В писмото, придружаващо дарението, Илиян Андонов пише още: „Човекът,

който не чете, няма никакво предимство пред този, който не може да чете.“

Именно в този смисъл вашата работа е безценна – библиотеката не просто

съхранява книги, а открива пътища, поддържа живо желанието за знание и

въображение. Благодарение на вас четенето остава положително

преживяване, а библиотеката – място на срещи, мъдрост и открития.“

Книгата на италианския фотограф Масимо Листри „Най-красивите

библиотеки в света“, издадена от световно известното издателство „Ташен“, е

уникално пътешествие през времето и знанието. От древността и до днес

библиотеките винаги са били храмове на човешкия дух и въображение.

Луксозното голямо форматно издание е полиграфичен шедьовър събрал върху

своите повече от 500 страници прекрасните фотографии от интериора и

уникалните сбирки на най-красивите библиотеки от различни страни в Европа и

САЩ, Мексико, Бразилия, Перу. Снимките са придружени с подробни описания

на архитектурата на сградите, интериора и историята на тяхното създаване и

съществуване през годините като описанията са написани от Джордж Рупълт и

Елизабет Сладек. Всяка страница от изданието разкрива архитектурно

великолепие и културни съкровища – ръкописи, древни свитъци и редки

книги, съхранявали истории и идеи през вековете. От Ватикана до Тринити

Колидж, тези пространства разказват за познанието, магията на книгите и

бурните им истории.

За любителите на книгите, знанието и красотата – това издание е

уникално визуално пътешествие към сърцето на световното наследство.

Читателите на РБ “Сава Доброплодни“ могат да се докоснат до него и да

пътешестват през времето и знанието в Читалнята за обществени науки.