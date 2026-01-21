Регионална библиотека „Сава Доброплодни - Сливен получи като дарение уникално издание

В първите дни на Новата 2026г. Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“ - Сливен получи като дарение уникалното издание на Масимо
Листри „Най-красивите библиотеки в света“, от управителя на Издателство
„Книгомания“ Илиян Андонов, като „израз на благодарност за доверието,
ползотворното сътрудничество и професионализма при съвместна работа на
двете институции досега“ и пожелание за ползотворно сътрудничество и в
бъдеще.
В писмото, придружаващо дарението, Илиян Андонов пише още: „Човекът,
който не чете, няма никакво предимство пред този, който не може да чете.“
Именно в този смисъл вашата работа е безценна – библиотеката не просто
съхранява книги, а открива пътища, поддържа живо желанието за знание и
въображение. Благодарение на вас четенето остава положително
преживяване, а библиотеката – място на срещи, мъдрост и открития.“
Книгата на италианския фотограф Масимо Листри „Най-красивите
библиотеки в света“, издадена от световно известното издателство „Ташен“, е
уникално пътешествие през времето и знанието. От древността и до днес
библиотеките винаги са били храмове на човешкия дух и въображение.
Луксозното голямо форматно издание е полиграфичен шедьовър събрал върху
своите повече от 500 страници прекрасните фотографии от интериора и
уникалните сбирки на най-красивите библиотеки от различни страни в Европа и
САЩ, Мексико, Бразилия, Перу. Снимките са придружени с подробни описания
на архитектурата на сградите, интериора и историята на тяхното създаване и
съществуване през годините като описанията са написани от Джордж Рупълт и
Елизабет Сладек. Всяка страница от изданието разкрива архитектурно
великолепие и културни съкровища – ръкописи, древни свитъци и редки
книги, съхранявали истории и идеи през вековете. От Ватикана до Тринити
Колидж, тези пространства разказват за познанието, магията на книгите и
бурните им истории.
За любителите на книгите, знанието и красотата – това издание е
уникално визуално пътешествие към сърцето на световното наследство.
Читателите на РБ “Сава Доброплодни“ могат да се докоснат до него и да
пътешестват през времето и знанието в Читалнята за обществени науки.