Стефан Радев: Длъжни сме да съхраняваме военноисторическата си памет за младите поколения

„Много е важно да съхраняваме военноисторическата си памет и сме длъжни да я предаваме на поколенията, за да познават българската история“. Това каза кметът Стефан Радев по време на посещение в музея на Военно окръжие-Сливен. Той разгледа експонатите и сподели, че е впечатлен от колекцията от документи, снимки и оръжия. Музеят разказва историята на военното окръжие, създадено през 1886 година, войните за национално освобождение и за участието на жители от областта в тях.

„Опитваме се да поддържаме нивото на музея и неговата военнопатриотична визия. Работим с училища по време на учебната година и групите от летните занимални. Също така провеждаме образователни срещи на място с по-големите ученици“, каза подполковник Маргарит Шуманов – началник на Военно окръжие – Сливен. По думите му подобни инициативи помагат за патриотичното възпитание на младото поколение.

Той връчи на кмета почетен медал и грамота по повод 140 години от победите на Българската армия в Сръбско-българската война, със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов. Наградата е за активна дейност и високи резултати за съхранението на българското военноисторическо наследство и военните паметници.

„Полагаме много усилия за съхраняването на военните паметници не само у нас, но и зад граница. Благодаря за труда на служителите на Военно окръжие, чиято работа в по-голямата си част е невидима за обществото, но много важна и отговорна“, каза кметът.

Общината поддържа, реновира и съхранява общо 49 военни паметника на своята територия. Редовно се подава информация за състоянието им и необходимостта от ремонт. Средствата за възстановяване се осигуряват от Община Сливен или от Министерството на отбраната. Един от големите изпълнени ангажименти на Общината е ремонтът за над 100 хиляди лева на паметника на 6 артилерийски полк. Неговата 100 годишнина беше отбелязана през 2025 г. Общината изгради нова улица и осигури достъп до него. Военните паметници се водят на регистър в областна администрация.

На награждаването присъстваха и майор Върбан Вачев, заместник-началник на Военно окръжие – Сливен, служители от Окръжието и Общината.