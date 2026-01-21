21.01.2026 16:54 , Връзки с обществеността

Родилната зала към Отделението по акушерство и гинекология получи дарение от студенти със специалност „акушерка“ и техни преподаватели от сливенския филиал към Медицински университет-Варна. Подаръкът е дюшече за легло за новородени и коркова дъска за акушерките.

„Бъдете благословени за труда си, който е свещен и който дарява любов и уют във всеки дом. Бъдете здрави, срещайте признание и изпитвайте удовлетворение от вашата работа“, пише в поздравителен адрес от тях до акушерите и гинеколозите в болницата по повод 21 януари - Ден на родилната помощ, Бабинден.