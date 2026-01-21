21.01.2026 14:55 , Людмила Калъпчиева

Европейският парламент реши днес да поиска от Съда на Европейския съюз да прецени дали споразумението между ЕС и Меркосур е в съответствие с договорите на ЕС.

С 334 гласа „за“, 324 „против“ и 11 „въздържал се“ Европейският парламент прие резолюция, с която се иска правно становище от Съда на Европейския съюз относно споразумението. Втора резолюция, с която също се изисква правна оценка, беше отхвърлена с 225 гласа „за“, 402 „против“ и 13 „въздържал се“.

Следващи стъпки

Правната основа на споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур (СПЕМ) и временното споразумение за търговия (ВСТ) ще бъдат преразгледани от Съда на Европейския съюз. Европейският парламент ще продължи разглеждането на текстовете, докато очаква становището на Съда на ЕС. Едва тогава Парламентът ще може да гласува за одобряване (или неодобряване) на споразумението.