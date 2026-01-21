Европейският парламент застава зад правата на пътниците във въздушния транспорт

21.01.2026 15:00 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 27 минути | 35

Запазване на тричасовия праг на закъснение на полета и обезщетението на съществуващото му равнище

Предварително попълнени формуляри от авиокомпаниите за компенсация и възстановяване на разходи

Пътниците следва да имат право на една лична вещ плюс един малък ръчен багаж безплатно

Възрастни, придружаващи деца под 14 години, и пътници, придружаващи лица с намалена подвижност, следва да имат право да седят заедно с тях без допълнителни разходи

Евродепутатите искат да запазят правото на обезщетение за закъснение от три часа, като същевременно настояват за по-прости процедури за възстановяване на разходите и безплатен ръчен багаж.

В сряда Европейският парламент прие позицията си (632 гласа „за“, 15 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“) относно преразглеждането на промените в правилата на ЕС за правата на пътниците във въздушния транспорт, предложени от държавите членки на ЕС през юни 2025 г. Евродепутатите гласуваха против натиска от страна на министрите на ЕС за отслабване на правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт. Тези правила, в сила от 2004 г., имат за цел да гарантират, че пътниците са достатъчно защитени срещу проблеми по време на пътуване.

Гарантиране на съществуващите права

Евродепутатите искат да запазят правото на въздушните да бъдат възстановени или пренасочени и да получат компенсация, ако полетът е закъснял с повече от три часа, ако бъде отменен или ако им бъде отказан достъп на борда. Съветът на ЕС настоява обезщетението да се прилага само след закъснение от четири до шест часа в зависимост от разстоянието на полета.

Европейският парламент е против намаляването на настоящите размери на обезщетенията за нарушения на полетите и предлага да те бъдат определени между 300 и 600 евро в зависимост от разстоянието на полета. Правителствата на държавите членки искат обезщетението да бъде между 300 и 500 евро.

Европейският парламент настоява да бъде обновен списъкът на извънредните обстоятелства, които позволява на авиокомпаниите да се освободят от задължението за изплащане на обезщетения, тъй като отговорността им е ограничена само до ситуации, върху които имат контрол. Понастоящем списъкът включва природни бедствия, война, метеорологични условия или непредвидени трудови спорове, засягащи въздушния оператор, летището или доставчика на аеронавигационно обслужване. Евродепутатите искат този списък да бъде изчерпателен и Комисията да го актуализира редовно.

Задължението за предоставяне на напитки на блокираните пътници на всеки два часа след първоначалния час на заминаване, на храна след три часа и настаняване за максимум три нощувки при дълги закъснения, следва да се запази при всички обстоятелства, потвърждават членовете на ЕП в съответствие с предложението на Съвета на ЕС. Според тях ограничението от три нощувки би осигурило на авиокомпаниите по-голяма предвидимост и би ги предпазило от неоправдани финансови разходи.

По-бързо и улеснено възстановяване на разходите

Евродепутатите искат въвеждането на предварително попълнени формуляри за искове за обезщетение и възстановяване на разходи, за да се опрости обработката на жалбите и да се помогне на пътниците и авиокомпаниите да избегнат използването на агенции-посредници. Според проектоправилата въздушните превозвачи ще трябва да изпращат на пътниците, засегнати от проблеми при пътуването (анулиране или закъснения), предварително попълнен формуляр в рамките на 48 часа след инцидента (позицията Съвета на ЕС изисква предварително попълнен формуляр само след анулиран полет, а не след дълги закъснения). Пътниците след това биха имали една година за подаване на иск.

Укрепване на защитата на пътуващите

Европейският парламент иска пътниците да имат право да носят със себе си в самолета, без допълнителна такса, един личен предмет (например чанта, раница или лаптоп) и един малък ръчен багаж с максимални размери 100 cm (комбинирана дължина, ширина и височина) на тегло до седем килограма.

Евродепутатите също така искат да премахнат допълнителните такси, които пътниците понякога са принудени да плащат за коригиране на грешки в името или при регистрация за техния полет. Пътниците следва да запазят правото си на избор между цифрови и хартиени бордни карти, добавят те.

Уязвими пътници

Членовете на ЕП обръщат специално внимание и на пътниците с увреждания или с намалена подвижност. Тези пътници трябва да имат право на обезщетение, пренасочване и помощ от авиокомпаниите, ако изпуснат полет поради неспособността на летището да им помогне да стигнат навреме до гейта. Пътниците с намалена подвижност, бременните жени, бебетата и децата в детска количка с придружаващо лице трябва да получават приоритет при качване на борда, докато придружаващите ги лица следва да седят на съседно място, без да заплащат допълнителни такси.

Цитат

Докладчикът Андрей Новаков (ЕНП, БГ) заяви: „Парламентът е готов да продължи борбата за по-ясни и предвидими правила за авиокомпаниите и за по-силен авиационен сектор, но не за сметка на пътниците. Нашата позиция е ясна: решени сме да подобрим, а не да отслабим правата на пътниците във въздушния транспорт. Настояваме, че намаляването на забавянията носи значителни общи ползи за европейската икономика. Поради това тричасовият праг за обезщетение, съществуващите равнища на обезщетение, предварително попълнени формуляри и приложимите гаранции остават нашите „червени линии“. Разчитаме на министрите на транспорта от ЕС да преосмислят позицията си, за да можем заедно да намерим взаимно приемливо решение. Гражданите очакват от нас да постигнем резултати.“

Следващи стъпки

Съгласно процедурата на второ четене, позицията на Парламента ще бъде изпратена на Съвета. Ако Съветът не приеме всички изменения на Парламента, ще бъде свикан т.нар. „помирителен комитет“, за да се постигне споразумение относно окончателната форма на законопроекта.

Контекст

След като Парламентът направи предложения за реформа на правата на пътниците във въздушния транспорт през 2014 г., напредъкът по актуализирането на тези правила е в застой в Съвета в продължение на 11 години. През юни 2025 г. министрите от ЕС постигнаха политическо споразумение, което откри пътя за преговори с Парламента. Междуинституционалните преговори започнаха през октомври 2025 г., но те не доведоха до споразумение, което принуди Парламента да пристъпи към приемането на позицията си на второ четене.