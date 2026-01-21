21.01.2026 15:30 , Невелина Кикьова (X СОУ )

С много старание, знания и увереност учениците от I до IV клас достойно защитиха името на нашето училище в състезанието „Аз, природата и светът“, организирано от Сдружението на българските начални учители. Тяхното отлично представяне е резултат от постоянство, любознателност и желание за развитие.

Нека жаждата им за знания продължава да ги вдъхновява, да ги води към нови открития и бъдещи успехи.

Пожелаваме им увереност, вдъхновение и още много поводи за гордост в предстоящите състезания и инициативи!