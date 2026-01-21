Сливен. Новини от източника. Последни новини

АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 44

С много старание, знания и увереност учениците от I до IV клас достойно защитиха името на нашето училище в състезанието „Аз, природата и светът“, организирано от Сдружението на българските начални учители. Тяхното отлично представяне е резултат от постоянство, любознателност и желание за развитие.

Нека жаждата им за знания продължава да ги вдъхновява, да ги води към нови открития и бъдещи успехи.

Пожелаваме им увереност, вдъхновение и още много поводи за гордост в предстоящите състезания и инициативи!

