Честит Бабинден! Община Нова Загора с признание към екипа на Родилното отделение

По повод празника Бабинден – ден на признателност към хората, които посрещат новия живот, кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип посетиха Родилното отделение на МБАЛ „Св. Петка Българска“. С жест на уважение и благодарност те поздравиха лично лекарите и акушерките за тяхната всеотдайност, професионализъм и грижа, като им поднесоха цветя и отправиха пожелания за здраве и благословени ръце.

По време на посещението бе подчертан и ангажиментът на Общината към грижата за болницата – днес и в бъдеще. Продължава поетапното обновяване на болничната база, насочено към по-добър комфорт както за пациентите, така и за медицинските специалисти.

С подкрепата на Община Нова Загора, МБАЛ „Св. Петка Българска“ ще кандидатства с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Св. Петка Българска“, гр. Нова Загора“. Проектът предвижда:

топлинно изолиране на външните стени;

подмяна на неподменената дограма;

инсталиране на котел на природен газ за битово горещо водоснабдяване;

изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди с мощност 40 kWp, която ще осигурява около 30% от използваната електрическа енергия.

„Инвестицията в по-добра среда е инвестиция в здравето на нашите съграждани“, подчерта кметът Галя Захариева.

Община Нова Загора отправя искрени поздрави към всички медицински специалисти по случай Бабинден и пожелава децата на Нова Загора да растат здрави, обичани и щастливи.