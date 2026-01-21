21.01.2026 17:38 , Връзки с обществеността

През втория състезателен ден от Държавния шампионат по борба, който се провежда в Сливен от 19 до 25 януари, кметът Стефан Радев поздрави участниците в надпреварата. Той наблюдава днес и част от срещите в класическия стил преди финалите. Пожела успех на всички до края на шампионата.

„Радвам се, че в Сливен има толкова много гости от цялата страна. За нашия град е чест да бъде домакин на държавното първенство по борба. Сред всички млади хора в залата са бъдещите шампиони на България. Това е спорт, който много българи обичат и има много таланти в борбата“, каза Радев.

На 19 януари по регламент беше преминаването през кантар. На 20 януари сили премерваха състезателите в свободната борба. На 22 януари е надпреварата при момчетата в свободен стил, а на 23 – в класически. На 24 – кадети и кадетки свободна борба, на 25 – кадети класически стил. Всяко състезание се провежда в рамките на деня. В първенството стартираха 205 мъже и 60 жени. Сред състезателите в шампионата са Шамил Мамедов, Ивайло Тисов, Калоян Атанасов, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Микяй Наим, световната вицешампионка Юлияна Янева и др.

Организатор на шампионата е Българската федерация по борба, чийто председател е Станка Златева. Пред журналисти на национална телевизия кметът Радев заяви, че тя заслужава само адмирации за това, което прави за развитието на спорта в България.