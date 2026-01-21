Награди от Национален конкурс „Коледни вълнения“

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен взеха участие в националния конкурс „Коледни вълнения“, организиран от читалището в с. Водица. Участието им бе осъществено под ръководството на учителя по изобразително изкуство г-жа Здравка Долушанова.
Със сребърен медал за отлично представяне бе отличена Ивайла Славова от VI г клас.
С награди за отлично представяне бяха удостоени:
Стефани Андреева и Кристияна Атанасова от I клас;
От V клас - Сабина Стратиева, Никита Иванова, Жасмин Николова, Елизабет Тодорова и Надя Петрова;
От VI клас - Наталия Андонова, Рая Бекярова, Елия Андреева и Даниел Стоянов.
Поздравления за всички участници и пожелания за още творчески успехи!