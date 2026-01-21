21.01.2026 19:43 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 14 минути | 5

Днес се проведе открит урок по математика в 1. „Г“ клас на тема „Сантиметър“. Това е вълнуваща задача, тъй като на тази възраст децата преминават от сравняване „на око“ към конкретно измерване, което представлява важна крачка в развитието на тяхното логическо мислене. Урокът беше интерактивен, с акцент върху практическото приложение на сантиметъра. Реализирани бяха междупредметни връзки с родинознание (Физическо развитие) и час на класа (Социални умения). Осъществено бе успешно преминаване от нагледни (кубчета) към абстрактни (см) мерни единици.

Урокът премина през три основни етапа, насочени към прехода от нестандартни към стандартни мерни единици:

1. Опитно изследване и практическо измерване:

Учениците започнаха с измерване на предмети от ежедневието (тетрадки, чинове и др.) чрез кубчета за строене, моливи, педи и крачки. Чрез сравняване на резултатите (различния брой крачки или педи за един и същ предмет) децата сами достигнаха до извода, че е необходима единна мярка, еднаква за всички – сантиметър.

Кулминацията на часа беше измерването на височината на три деца от класа с помощта на сантиметър.

2. Междупредметни връзки:

Родинознание – тема „Моето тяло“: Измерването на височината се свърза с проследяването на растежа и развитието на учениците. Обсъди се как се променя тялото на детето и защо е важно да се следят тези показатели.

Час на класа – толерантност: По време на дейностите се обсъдиха индивидуалните различия между децата (някои са по-високи, други по-ниски) и се подчерта, че всяко дете е уникално.

3. Използвани методи:

Практически метод (измерване);

Наблюдение и анализ;

Игра (работа с конструктивен материал).

4. Резултати:

Учениците усвоиха умението да поставят правилно линията (започвайки от 0) и разбраха разликата между субективното измерване (педи, крачки) и точното измерване в сантиметри. Урокът ясно демонстрира как математиката намира приложение в реалния живот.

За децата и техния учител г-жа Евдокия Ценова беше истинска чест и удоволствие да посрещнат специални гости, които проследиха с интерес техните първи стъпки в света на знанието.

На събитието присъстваха:

г-жа Гергана Султанова – Директор на училището;

г-жа Радослава Георгиева – Зам.-директор;

г-н Димитър Гюмюшев – Учител;

г-жа Цветомира Иванова – Учител;

г-жа Весела Йорданова – Учител.

Подобни инициативи не само мотивират децата да покажат най-доброто от себе си, но и засилват връзката между учители и ръководство в името на качественото образование.

Поздравления за малките ученици за отличното представяне!