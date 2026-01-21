Сливен, кратки вечерни новини, 21.01.2026 г., сряда

21.01.2026 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2024 година.

Кметът на Сливен Стефан Радев подчерта значението на съхраняването на военноисторическата памет и предаването ѝ на младите поколения посещението си в музея на Военно окръжие-Сливен.

В началото на 2026 г. Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен получи като дарение уникалното издание на Масимо Листри „Най-красивите библиотеки в света“.

Д-р Васислав Петров, директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“, отправи поздравление към екипите на Родилното и Неонатологичното отделение по случай Бабинден – Деня на родилната помощ.

По случай Бабинден в МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ бе отчетено, че през 2025 година в лечебното заведение са проплакали 1144 бебета, сред които има 16 двойки близнаци.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

По време на втория състезателен ден от Държавното първенство по борба в Сливен (19–25 януари) кметът Стефан Радев поздрави участниците и наблюдава част от срещите в класически стил преди финалите.