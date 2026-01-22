Котел и Котленският край отбелязват 148 години от своето Освобождение

22.01.2026 10:07 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час | 40

На 21 януари се навършват 148 години от Освобождението на Котел, Жеравна, Медвен и селата от Котленския край – паметна дата, свързана с героичните събития от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.).

С чувство на признателност и дълбока почит към героите, извоювали свободата, Исторически музей – Котел отдаде чест пред паметника на Българското опълчение, като се преклони пред героизма и светлата памет на всички, дали своя принос и саможертва за Освобождението на родния край.

По повод годишнината в Пантеона на Георги Стойков Раковски и музейна експозиция „Котленски възрожденци“ бе открита тематичната изложба „Свободата на Котел – 148 години по-късно“. Експозицията представя ценни свидетелства за събитията около Освободителната война – руска сабя, метална и дървена манерка за вода, гюле, патронник, гилзи, барутник, както и знак за отличие на опълченец, връчван с указ на император Александър II. Посетителите могат да видят и Манифеста за обявяване на войната от 12 април 1877 г.

Сред експонатите са още снимки на ген.-майор Иван Кишелски, граф Толстой, полк. Александър Ал. Пушкин, ген. Столетов, фотографии от освещаването на Самарското знаме, както и писмо на котленци до великия княз Николай Николаевич. Всички представени културни ценности са част от фонда на Исторически музей – Котел.

Проявите се организират от Община Котел и Исторически музей – Котел в знак на почит и признателност към историческото минало и към героите, които завещаха свободата на поколенията.