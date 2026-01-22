Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 22.01.2026 г.

22.01.2026 10:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 57

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 21.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 22.01.2026 Г.

Котел: Служители на РУ-Котел са задържали мъж на 44 години, който е нарушил заповед за защита от домашно насилие. Сигналът е подаден на 21 януари. Задържаният е нарушил ограничителна заповед на Районен съд-Котел да не доближава на по-малко от 20 метра 42-годишна жена, с която е съжителствал. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 22.01.2026 г., в 01,34 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в спомагателна пристройка към частен имот в село Самуилово. Произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 100 кв. м. покривна конструкция, 5 куб. дърва за огрев, 1 бр. индивидуално електрическо превозно средство и 10 куб. дървен материал. Спасени са 3 сгради. Вследствие на късо съединение в ел. инсталацията на навеса се запалват покривната конструкция и дървен материал, съхраняван под него, както и покривната конструкция на спомагателна постройка, намираща се до навеса.