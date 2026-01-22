22.01.2026 10:38 , Людмила Калъпчиева

21 януари 2026 г. - Днес AMD пусна AMD Software: Adrenalin Edition 26.1.1, представяйки AMD Software: Adrenalin Edition™ AI Bundle - опционален, рационализиран инсталатор, който позволява на разработчиците и творците да започнат да изграждат и изпълняват локални AI задачи с поддържани AMD Ryzen и Radeon процесори и графични карти.

Първите стъпки с AI под Windows традиционно означаваше жонглиране с драйвери, Python среди и други затруднения. Adrenalin AI Bundle променя това, като автоматично конфигурира вашата AMD-базирана система с основни AI инструменти, включително:

• PyTorch под Windows – Изграждане и обучение на модели от нулата или зареждане на съществуващи модели за извеждане на резултати

• ComfyUI – Визуални работни потоци за генериране на изображения, ускорени от ROCm PyTorch

• Ollama – Локално стартиране на LLM за генериране на текст и прототипиране

• LM Studio – Инсталиране и стартиране на големи езикови модели с лесна настройка на параметрите

• Amuse – Оптимизирано от AMD генериране на текст в изображение

Пакетът Adrenalin AI се поддържа от графични процесори AMD Radeon™ RX 9000 серия и RX 7000 серия (RX 7700 или по-нова версия), както и от процесори AMD Ryzen™ AI Max, AI 400 и AI 300 серии, което позволява на съвместими системи да изпълняват AI задачи локално без разходи за облака.

Допълнителните акценти за драйвера Adrenalin 26.1.1 включват:

• Поддръжка на нови продукти: Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 9 465, Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 7 445, Ryzen AI 5 435, Ryzen AI 5 430

• Поддръжка на нови игри: Starsand Island, Avatar: Frontiers of Pandora™ - From the Ashes Edition

Потребителите могат да изтеглят най-новата версия на AMD Software: Adrenalin Edition тук.

За повече информация относно AI Bundle, разгледайте блог публикацията тук или ЧЗВ тук.